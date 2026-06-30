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Глейхенгауз — о допуске ISU российских фигуристов: первая эмоция — волнение и облегчение

Глейхенгауз — о допуске ISU российских фигуристов: первая эмоция — волнение и облегчение
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Тренер и хореограф из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз предположил, что ISU установит предельное число российских фигуристов для участия в международных соревнованиях. Ранее стало известно о допуске россиян к турнирам сезона‑2026/2027 — но только в нейтральном статусе.

«Ожидание настолько затянулось, что осталась только вера. Первая эмоция — это радостное волнение и облегчение. Но сразу появляются мысли: как всё будет дальше, сколько юниоров смогут поехать и на какое количество этапов. И юниорам, и взрослым нужно набирать рейтинг, выступать на турнирах серии B. Скорее всего, на чемпионаты Европы и мира допустят только по одному спортсмену в каждом виде, поэтому борьба за этот шанс будет невероятной», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

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