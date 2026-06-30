Глейхенгауз: есть опытные спортсмены, которые ждали возвращения на международную арену

Хореограф и тренер из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз считает, что адаптация к зарубежным турнирам у российских фигуристов не будет унифицированной — она пойдёт по индивидуальному пути. Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Что касается адаптации, то здесь всё индивидуально. Есть опытные спортсмены, которые все эти годы ждали возвращения на международную арену, а для юниоров это будет первый международный опыт, примерно так же, как когда-то начинали свой путь все наши звёзды. Но это, скорее, первые тренерские мысли.

Если смотреть глобально, главное, что это произошло. Теперь нужно просто работать, возвращаться на международную арену и постепенно восстанавливать свои позиции в мировом фигурном катании», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.