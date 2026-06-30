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Российские фигуристы могут получить нейтральный статус, если ранее не прошли по критериям перед Олимпийскими играми 2026 года

Россияне могут получить нейтральный статус от ISU, если ранее не прошли проверку перед ОИ
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Международный союз конькобежцев (ISU) дал разъяснения по поводу возможности для российских и белорусских фигуристов вновь подать заявку на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, если они ранее не прошли проверку перед квалификационным турниром Олимпийских игр 2026 года.

— Являются ли критерии допуска такими же, как для участия в Олимпийских играх 2026 года?
— Нет. Менее строгие критерии допуска были введены после изучения условий участия нейтральных атлетов в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине, где не было никаких проблем с безопасностью.

— Что насчёт спортсменов, которые не прошли проверку критериев нейтральности перед квалификационным турниром Олимпиады?
— Соответствие критериям оценивается индивидуально и на основании доказательств. Принимается во внимание предыдущая оценка фигуриста, включая ту, что была дана ему перед квалификационным турниром Олимпийских игр 2026 года. Фигурист, который не был допущен в прошлый раз из-за несоответствия критериев нейтральности, не получит права на участие, просто подписав отдельную форму. Прошлые активные действия и публичная поддержка специальной военной организации (формулировка изменена в соответствии с российским законодательством. — Прим. «Чемпионата») не будут проигнорированы. Однако если обстоятельства, помешавшие получению нейтрального статуса, больше не являются актуальными, а новых нет, допуск может быть пересмотрен, — говорится на сайте ISU.

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