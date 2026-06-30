Россияне могут получить нейтральный статус от ISU, если ранее не прошли проверку перед ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) дал разъяснения по поводу возможности для российских и белорусских фигуристов вновь подать заявку на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, если они ранее не прошли проверку перед квалификационным турниром Олимпийских игр 2026 года.

— Являются ли критерии допуска такими же, как для участия в Олимпийских играх 2026 года?

— Нет. Менее строгие критерии допуска были введены после изучения условий участия нейтральных атлетов в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине, где не было никаких проблем с безопасностью.

— Что насчёт спортсменов, которые не прошли проверку критериев нейтральности перед квалификационным турниром Олимпиады?

— Соответствие критериям оценивается индивидуально и на основании доказательств. Принимается во внимание предыдущая оценка фигуриста, включая ту, что была дана ему перед квалификационным турниром Олимпийских игр 2026 года. Фигурист, который не был допущен в прошлый раз из-за несоответствия критериев нейтральности, не получит права на участие, просто подписав отдельную форму. Прошлые активные действия и публичная поддержка специальной военной организации (формулировка изменена в соответствии с российским законодательством. — Прим. «Чемпионата») не будут проигнорированы. Однако если обстоятельства, помешавшие получению нейтрального статуса, больше не являются актуальными, а новых нет, допуск может быть пересмотрен, — говорится на сайте ISU.