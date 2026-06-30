Тарасова — о допуске российских фигуристов: нельзя было держать дальше, это бандитизм

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Уже было нельзя нас держать дольше, чем мы были. И то это было не по правилам. ISU дисквалифицировали нас — и всё. Мы понимаем, что из-за военных действий. Но воюют и другие страны. Мы четыре года сидели и ждали! Это бандитизм.

Почему только допустили под нейтральным статусом? Мы что — не русские? И что им гимн не нравится?

К сожалению, будем выходить по одному человеку в каждом из видов. А должны были выходить по три. Их правила, которые они сами для себя придумали, ещё долго будут распространяться на нас. Они не оставляют нам возможности соревноваться по правилам. Дисквалифицировали не по правилам, и допускают нас, потому что кому-то хочется, а кому-то нет.

Но всё равно это лучше, чем ничего. Будем двигаться и по-честному зарабатывать свои места. Представлять свою страну и своё катание. Если ISU будет угодно, то они опять нас дисквалифицируют за что-нибудь. Правил-то нет!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.