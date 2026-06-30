В ISU рассказали, когда российские фигуристы смогут участвовать в международных турнирах

Международный союз конькобежцев (ISU) раскрыл, когда фигуристы из России и Беларуси получат право участвовать в соревнованиях под эгидой организации и других международных турнирах. Из сообщения на официальном сайте следует, что спортсмены смогут выступать в сезоне-2026/2027.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях сегодня, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа. Напомним, запрет действовал с апреля 2022 года.