В ISU заявили, что не планируют проводить турниры в России после допуска фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что соревнования на территории России и Беларуси под эгидой организации после решения о допуске спортсменов из этих стран в нейтральном статусе до международных турниров в настоящий момент не планируются.

— Существуют ли сроки принятия решения о проведении международных мероприятий или соревнований под эгидой ISU на территории России или Беларуси?

— Нет. В настоящий момент таких планов нет, — говорится на официальном сайте ISU.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях сегодня, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа. Напомним, запрет действовал с апреля 2022 года.