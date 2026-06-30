В ISU объяснили, какие антидопинговые требования будут применяться к российским фигуристам

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, какие требования по антидопинговому тестированию будут выдвигаться к допущенным в нейтральном статусе российским и белорусским спортсменам.

«Фигуристы из России и Беларуси проходили и будут проходить такое же строгое антидопинговое тестирование, как и спортсмены из других федераций-членов для обеспечения чистоты и справедливости спортивной среды для всех», — говорится на сайте ISU.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях сегодня, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа. Напомним, запрет действовал с апреля 2022 года.