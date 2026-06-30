В ISU ответили, сколько квот для участия в соревнованиях получат фигуристы из России

Международный союз конькобежцев (ISU) раскрыл, какое количество квот на международных соревнованиях под эгидой организации будет предоставлено для российских и белорусских фигуристов.

«В тех случаях, когда применяются квоты, число нейтральных спортсменов будет определяться теми же критериями, что применимы ко всем фигуристам, а именно результатами и рейтингом. Поскольку фигуристы из России и Беларуси не имели возможности показывать результаты или набирать очки мирового рейтинга в течение более трёх лет отсутствия, первоначальное распределение квот для них рассчитывается на объективной основе — так же, как и для любого другого фигуриста, возвращающегося к соревнованиям после сопоставимого перерыва, а не на основании гражданства», — говорится на сайте ISU.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях сегодня, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа. Напомним, запрет действовал с апреля 2022 года.