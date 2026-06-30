ISU объяснил, почему у фигуристов из США и Израиля нет ограничений, в отличие от россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему фигуристы из США и Израиля, несмотря на вовлечённость их стран в международные конфликты, не лишены возможности участвовать в соревнованиях с флагами и гимнами государств по аналогии со спортсменами из России и Беларуси.

— Почему фигуристы из России и Беларуси не могут участвовать в соревнованиях ISU, используя свою государственную символику, когда к фигуристам из США или Израиля подобных ограничений не применяется?

— Рекомендации МОК не включали санкции в отношении спортсменов из каких-либо федераций-членов, за исключением России и Беларуси. Более того, ISU не сталкивался с проблемами безопасности из-за спортсменов или вспомогательного персонала из каких-либо других стран. ISU продолжает следить за текущими событиями и призывает к восстановлению мира, — гласит заявление ISU, опубликованное на сайте организации.