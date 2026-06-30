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ISU объяснил, почему фигуристы из США и Израиля могут выступать с флагами и гимнами стран, несмотря на военные конфликты

ISU объяснил, почему у фигуристов из США и Израиля нет ограничений, в отличие от россиян
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Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему фигуристы из США и Израиля, несмотря на вовлечённость их стран в международные конфликты, не лишены возможности участвовать в соревнованиях с флагами и гимнами государств по аналогии со спортсменами из России и Беларуси.

— Почему фигуристы из России и Беларуси не могут участвовать в соревнованиях ISU, используя свою государственную символику, когда к фигуристам из США или Израиля подобных ограничений не применяется?
— Рекомендации МОК не включали санкции в отношении спортсменов из каких-либо федераций-членов, за исключением России и Беларуси. Более того, ISU не сталкивался с проблемами безопасности из-за спортсменов или вспомогательного персонала из каких-либо других стран. ISU продолжает следить за текущими событиями и призывает к восстановлению мира, — гласит заявление ISU, опубликованное на сайте организации.

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