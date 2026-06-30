Софья Самоделкина обратилась к Елене Рыбакиной перед её стартом на Уимблдоне-2026

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина обратилась ко второй ракетке мира теннисистке Елене Рыбакиной перед её стартом на Уимблдоне-2026.

«Привет, Елена! Я Софья Самоделкина и желаю тебе удачи на Уимблдоне! Я думаю, что всё пройдёт великолепно. Я верю в тебя, удачи!» — сказала Самоделкина в видео, опубликованном пресс-службой WTA в социальных сетях.

В первом круге Уимблдона-2026 27-летняя Рыбакина сыграет с французской теннисисткой Лоис Буассон, которая занимает 154-ю строчку в мировом рейтинге. Матч пройдёт сегодня, 30 июня, и начнётся не ранее 17:00 по московскому времени.

Самоделкина находится в США, где проходит подготовку к новому соревновательному сезону.