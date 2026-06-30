Софья Самоделкина обратилась к Елене Рыбакиной перед её стартом на Уимблдоне-2026
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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина обратилась ко второй ракетке мира теннисистке Елене Рыбакиной перед её стартом на Уимблдоне-2026.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:00 МСК
154
Лоис Буассон
Л. Буассон
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Привет, Елена! Я Софья Самоделкина и желаю тебе удачи на Уимблдоне! Я думаю, что всё пройдёт великолепно. Я верю в тебя, удачи!» — сказала Самоделкина в видео, опубликованном пресс-службой WTA в социальных сетях.
В первом круге Уимблдона-2026 27-летняя Рыбакина сыграет с французской теннисисткой Лоис Буассон, которая занимает 154-ю строчку в мировом рейтинге. Матч пройдёт сегодня, 30 июня, и начнётся не ранее 17:00 по московскому времени.
Самоделкина находится в США, где проходит подготовку к новому соревновательному сезону.
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