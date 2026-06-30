Соколовская заявила, что не может радоваться допуску фигуристов из-за смерти Дмитриева

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, что пока не может радоваться допуску отечественных фигуристов до международных соревнований из-за смерти двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева.

Дмитриев скончался 29 июня на 59-м году жизни.

«Не могу сейчас думать и говорить о нашем допуске и радоваться, это правда хорошая новость, это колбочка с кислородом. Просто практически в один день новости полярные, смерть Артура… Мы вместе росли, тренировались на одном катке в Норильске. Наши отцы вместе работали и хорошо общались. Также с нами выросла и тренировалась Лена Новикова, президент федерации Московской области. Мы сегодня с ней созвонились — и детство пронеслось в памяти. Поэтому о допуске я подумаю чуть позже. Спасибо за понимание», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования сезона-2026/2027.