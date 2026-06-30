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Мама Костылевой: с 28 июля по 1 августа будут контрольные прокаты по допуску

Мама Костылевой: с 28 июля по 1 августа будут контрольные прокаты по допуску
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Мать двукратной чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой Ирина поделилась подробностями о распределении квот для российских фигуристок-юниорок после решения ISU допустить отечественных спортсменов до международных соревнований.

«Не бегите впереди паровоза. Сегодня я выяснила у методиста «АП» (Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». — Прим. «Чемпионата»), что с 28 июля по 1 августа будут контрольные прокаты по допуску в Новогорске. Квота – одна. Сколько претенденток – неизвестно. Если есть прокаты, понятно, что больше двух. Если бы я не спросила официально в «Максе», никто бы и не сообщил», – написала Ирина Костылева в своём телеграм-канале.

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