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Стали известны даты проведения контрольных прокатов юниорской сборной России

Стали известны даты проведения контрольных прокатов юниорской сборной России
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Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию пройдут с 28 по 31 июля в Новогорске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Прокаты пройдут 28-31 июля», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе на взрослом и юниорском уровнях. Ранее в том числе и по итогам контрольных прокатов юниорской сборной Федерацией фигурного катания на коньках России определялся список участников международной серии Гран-при ISU.

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