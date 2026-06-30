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В Федерации фигурного катания Израиля высказались о допуске россиян

В Федерации фигурного катания Израиля высказались о допуске россиян
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Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Израиля Анна Славин прокомментировала возвращение российских фигуристов на международные турниры под эгидой ISU.

«Наша федерация поддерживает решение ISU и хорошо относится к возвращению россиян. Это решение направлено на развитие мирового фигурного катания, а мы всегда выступаем за подобные шаги», – приводит слова Славин Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе с сезона-2026/2027. Решение распространяется и на взрослых, и на юниоров.

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