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«Я бы не спешил радоваться». Губерниев — о допуске ISU российских фигуристов

«Я бы не спешил радоваться». Губерниев — о допуске ISU российских фигуристов
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Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Много ограничений по нашему допуску. Надо смотреть, как это всё будет выглядеть с учётом принадлежности к ЦСКА, визовых историй. Я бы не спешил радоваться. Моменты допуска известны, но будет разбирать комиссия, которая решит, кого допустят, а кого — нет. Всё это превратится в лотерею. В любом случае хорошо, что федерация приняла решение. Процесс потихоньку идёт. Вопрос в том, как далеко зайдёт», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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