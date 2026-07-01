Пётр Гуменник сообщил, что завершил работу над КП под руководством Ше-Линн Бурн

Чемпион России (2026), трёхкратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал, что завершил работу над новой короткой программой. Постановку для россиянина подготовила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

Фото: Из личного архива Петра Гуменника

«Сделал новую короткую программу! Не могу дождаться, чтобы показать её — надеюсь, вам понравится. Огромное спасибо Ше-Линн Бурн, для меня было очень важно поработать с ней, она вдохновляет и вызывает большой интерес!» — написал Гуменник в социальных сетях.

Бурн — чемпионка мира, трёхкратная победительницей Турнира четырёх континентов, 10-кратная чемпионка Канады.

Гуменник выступил в нейтральном статусе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он занял шестое место. После этого Пётр в третий раз выиграл финал Гран-при России.