Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник сообщил, что завершил работу над КП под руководством Ше-Линн Бурн

Пётр Гуменник сообщил, что завершил работу над КП под руководством Ше-Линн Бурн
Комментарии

Чемпион России (2026), трёхкратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал, что завершил работу над новой короткой программой. Постановку для россиянина подготовила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

Фото: Из личного архива Петра Гуменника

«Сделал новую короткую программу! Не могу дождаться, чтобы показать её — надеюсь, вам понравится. Огромное спасибо Ше-Линн Бурн, для меня было очень важно поработать с ней, она вдохновляет и вызывает большой интерес!» — написал Гуменник в социальных сетях.

Бурн — чемпионка мира, трёхкратная победительницей Турнира четырёх континентов, 10-кратная чемпионка Канады.

Гуменник выступил в нейтральном статусе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он занял шестое место. После этого Пётр в третий раз выиграл финал Гран-при России.

Материалы по теме
Аделия Петросян и Пётр Гуменник могут попасть на этапы Гран-при ISU в новом сезоне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android