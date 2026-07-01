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Федерация фигурного катания Литвы раскритиковала ISU после допуска россиян

Федерация фигурного катания Литвы раскритиковала ISU после допуска россиян
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Федерация фигурного катания Литвы отреагировала на допуск российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Они возвращаются без флага и без гимна, но это решение было принято без совести, без надежды и без уважения к тем, кто боролся и продолжает бороться за свою свободу. Что изменилось?..» – говорится в заявлении организации в социальных сетях.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях во вторник, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа. Напомним, запрет действовал с апреля 2022 года.

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