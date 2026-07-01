«Мы прогибаемся под давлением». Кийбус — о допуске россиян к турнирам ISU

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Политически мы пытаемся сделать так, чтобы всё выглядело «правильно», но морально у нас абсолютно нет мужества, и мы прогибаемся под давлением», – написала Кийбус в соцсети.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях во вторник, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа. Напомним, запрет действовал с апреля 2022 года.