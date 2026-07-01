«В США реакция склонялась к негативной». Джеки Вонг — о возвращении российских фигуристов

Американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг высказался о возвращении российских фигуристов на международные турниры. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе.

«Возвращение российских фигуристов не стало большим сюрпризом, учитывая то, что мы слышали в этом сезоне, а также, что нейтральным спортсменам было разрешено выступать в фигурном катании на Олимпийских играх в Милане. Как и в случае с Олимпийскими играми, я думаю, многим людям будет интересно посмотреть, как будут соблюдаться критерии отбора спортсменов для участия в Олимпиаде.

Неудивительно, что реакция в США на это была неоднозначной и склонялась к негативной, как это было, когда объявили о решении разрешить нейтральным спортсменам из России участвовать в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх», — сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.