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«В США реакция склонялась к негативной». Джеки Вонг — о возвращении российских фигуристов

«В США реакция склонялась к негативной». Джеки Вонг — о возвращении российских фигуристов
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Американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг высказался о возвращении российских фигуристов на международные турниры. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе.

«Возвращение российских фигуристов не стало большим сюрпризом, учитывая то, что мы слышали в этом сезоне, а также, что нейтральным спортсменам было разрешено выступать в фигурном катании на Олимпийских играх в Милане. Как и в случае с Олимпийскими играми, я думаю, многим людям будет интересно посмотреть, как будут соблюдаться критерии отбора спортсменов для участия в Олимпиаде.

Неудивительно, что реакция в США на это была неоднозначной и склонялась к негативной, как это было, когда объявили о решении разрешить нейтральным спортсменам из России участвовать в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх», — сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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