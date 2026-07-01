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Трусова и Валиева вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/2027

Трусова и Валиева вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/2027
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) и чемпионка мира — 2020 среди юниоров Камила Валиева включены в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/2027.

Фамилии фигуристок находятся в списке, опубликованном на сайте Департамента спорта Москвы. Валиева значится под четвёртым номером, а Трусова — под восьмым.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. Трусова в начале 2026 года объявила о возобновлении карьеры, она будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Обе спортсменки вошли в резервный состав сборной России.

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