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«Готовимся к выступлению на международных соревнованиях». Татауров — о решении ISU

«Готовимся к выступлению на международных соревнованиях». Татауров — о решении ISU
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Олег Татауров, тренер чемпиона России по фигурному катанию (2025) Владислава Дикиджи, рассказал, как отреагировал на допуск российских фигуристов на международные соревнования и какие у него с Дикиджи планы на сезон.

«Мы все очень рады решению ISU по поводу допуска россиян. Наши федерация и олимпийский комитет проделали огромную работу. Счастлив, что ситуация с возвращением наконец-то тронулась с места, мы движемся вперёд.

Сейчас наша работа с Владиславом Дикиджи простая: готовимся к выступлению на международных соревнованиях. Мы никогда руки не опускали, так что Владислав полностью готов. Единственное, пока нет понимания, где именно он будет выступать, но главное, что такой шанс у него теперь есть. Будем продолжать работу и ждать дальнейшего развития событий», — приводит слова Татаурова Sport24.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.

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