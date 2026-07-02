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«Будет интересно». Александра Трусова — после новости о допуске российских фигуристов

«Будет интересно». Александра Трусова — после новости о допуске российских фигуристов
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новое видео с тренировки после того, как стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) позволил спортсменам из России принимать участие в международных соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

«У меня давно не было такого предвкушения от сезона… Чувствую, будет как минимум интересно», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Александра Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпионка России, бронзовая медалистка чемпионата мира, обладательница серебра и бронзы европейского первенства. В начале 2026 года фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

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