«Калитка открыта». Вайцеховская — о допуске россиян на международные старты под эгидой ISU

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала допуск российских фигуристов и конькобежцев на международные соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе.

«Допуск российских фигуристов и конькобежцев на международный лёд в нейтральном статусе — известие замечательное, но одновременно с этим никуда не деться от ощущения, что мы возвращаемся на несколько лет назад во времена самого начала охоты на ведьм. С унизительными проверками, когда третьи стороны будут определять чистоту биографий и помыслов, с не менее унизительными отказами в нейтральных статусах, которые наверняка будут.

С другой стороны, калитка открыта. Да, пока при единственных квотах в каждом виде программы, но единственные квоты (а то и их отсутствие) случались и раньше, в далёкой прошлой жизни. Иначе говоря, какой-то особой трагедии в этом нет — просто рабочий момент.

А спортсменам удачи. Большой. Везде, где только можно», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.