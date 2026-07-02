Тарасова жёстко раскритиковала Федерацию фигурного катания Литвы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Федерацию фигурного катания Литвы, которая ранее негативно отреагировала на допуск российских спортсменов к международным стартам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Надо знать, что нас не хотят видеть никакие страны. Они сами хотят занимать места выше, а не нам отдавать эту возможность. Но у этой федерации нет никаких достижений. Они никого не воспитали и не сделали ничего для фигурного катания. Почему они позволяют себе высказываться о наших спортсменах с их выдающимися достижениями, катанием и пониманием вида спорта? Наши спортсмены известны на весь мир и будут известны всегда, потому что наши люди живут фигурным катанием», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».