Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова жёстко раскритиковала Федерацию фигурного катания Литвы

Тарасова жёстко раскритиковала Федерацию фигурного катания Литвы
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Федерацию фигурного катания Литвы, которая ранее негативно отреагировала на допуск российских спортсменов к международным стартам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Надо знать, что нас не хотят видеть никакие страны. Они сами хотят занимать места выше, а не нам отдавать эту возможность. Но у этой федерации нет никаких достижений. Они никого не воспитали и не сделали ничего для фигурного катания. Почему они позволяют себе высказываться о наших спортсменах с их выдающимися достижениями, катанием и пониманием вида спорта? Наши спортсмены известны на весь мир и будут известны всегда, потому что наши люди живут фигурным катанием», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Деньги не пахнут». Иностранцы в шоке от допуска российских фигуристов до международки!
«Деньги не пахнут». Иностранцы в шоке от допуска российских фигуристов до международки!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android