Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, вышла замуж сегодня, 2 июля.

Фото: Майя Алиева/fsrussia.ru

Избранником Мишиной стал учитель физкультуры и классный руководитель в школе, также работающий тренером по баскетболу Андрей Пушняков.

Мишиной 25 лет, она родилась в Санкт-Петербурге, тренируется под руководством заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамары Москвиной.

«Поздравляем Настю и её супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний!» — написала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).