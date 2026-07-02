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Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж

Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж
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Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, вышла замуж сегодня, 2 июля.

Фото: Майя Алиева/fsrussia.ru

Избранником Мишиной стал учитель физкультуры и классный руководитель в школе, также работающий тренером по баскетболу Андрей Пушняков.

Мишиной 25 лет, она родилась в Санкт-Петербурге, тренируется под руководством заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамары Москвиной.

«Поздравляем Настю и её супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний!» — написала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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