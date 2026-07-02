Анастасия Мишина рассказала о знакомстве и личности своего мужа, школьного учителя

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина раскрыла подробности о своём муже Андрее Пушнякове. Свадьба молодожёнов прошла сегодня, 2 июля.

Фото: из личного архива Анастасии Мишиной

— Настя, расскажи, пожалуйста, кто твой муж?

— Его зовут Андрей Пушняков. Он учитель физкультуры, классный руководитель и тренер по баскетболу. Работает в школе, где я училась. А познакомились мы на дне рождения моей школьной подруги, которая затем поступила, как и я, в Лесгафта.

Подруга – теннисистка, и вместе с ней в объединённой группе игровых видов спорта учился Андрей. Мы оба были приглашены на день рождения моей подруги, там и познакомились. Симпатия возникла, можно сказать, с первого взгляда. Во всяком случае, могу так сказать о себе. Я сразу села рядом с Андреем, хотя мы были знакомы всего несколько минут. Сразу напросилась в его команду, когда мы разделились и стали играть в квиз.

Мне сложно объяснить, что конкретно привлекло меня в Андрее. Но после дня рождения мы начали встречаться. И постепенно всё перетекло в серьёзные отношения.

— Андрей знал, кто такая Анастасия Мишина?

— Он слышал, что я была на Олимпиаде, что у меня есть какие-то регалии, но фигурным катанием особо не интересовался и стал пристально следить после того, как мы начали общаться.

— То, что Андрей учился в Лесгафта, преподаёт физкультуру, тренирует баскетболистов, мне кажется, играет важную роль, потому что не приходится объяснять какие-то вещи, которые он как спортсмен понимает. Согласна?

— На самом деле, мне очень хотелось, чтобы мой молодой человек, мой муж был связан со спортом. Необязательно с фигурным катанием. Но просто чтобы он понимал, насколько это тяжёлый труд, с разъездами на соревнования. Не каждый готов с этим мириться. К счастью, Андрей относится ко всему с пониманием, — приводит слова Мишиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).