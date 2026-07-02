«Не хотела, чтобы было банально». Фигуристка Мишина — о том, как ей сделали предложение

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина рассказала, как её муж Андрей Пушняков сделал ей предложение.

— Если не секрет, как он сделал тебе предложение?

— Я не хотела, чтобы это было банально, как у многих, в ресторане, например. Мне хотелось, чтобы такое событие запомнилось и мне, и Андрею. Чтобы это было наше с ним воспоминание, не напоказ. Поэтому я переживала, чтобы этого не случилось во время соревнований, на льду, или на баскетбольной площадке.

И как-то летом, в августе, Андрей пригласил меня на выходные за город, в глэмпинг. Очень красивое место, палатка со всеми удобствами на озере, к ней вёл мостик. Вот там Андрей и сделал мне предложение. Он дал мне красивую коробочку, в которой были живые бабочки и кольцо!

Если честно, в тот момент я этого не ожидала, и была не готова в том смысле, что без макияжа, в футболке, спортивных штанах. Но всё получилось настолько душевно! Очень круто!

Единственная досада, что в ту минуту я ни с кем не могла поделиться своим счастьем, потому что не было связи, телефон не ловил, и фотки нельзя было отправить (смеётся), — приводит слова Мишиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).