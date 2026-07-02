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Анастасия Мишина раскрыла, как Александр Галлямов отреагировал на её свадьбу

Анастасия Мишина раскрыла, как Александр Галлямов отреагировал на её свадьбу
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Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина рассказала, как партнёр Александр Галлямов отреагировал на её решение выйти замуж за школьного учителя Андрея Пушнякова.

— Не могу не спросить, как отреагировал на эту новость Саша, всё-таки вы почти девять лет катаетесь вместе?
— Сначала я вообще ничего не говорила. Люди замечали кольцо на руке, спрашивали: замуж выходишь? Не скрывала, отвечала – да. Если не спрашивали, не рассказывала.

А Саша сам всё понял. Мы с Андреем вместе три года, и все догадывались, что дело идёт к свадьбе.

Но я сразу сказала, что заканчивать со спортом не собираюсь, буду продолжать — и все успокоились, — приводит слова Мишиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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