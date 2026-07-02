Анастасия Мишина раскрыла, как Александр Галлямов отреагировал на её свадьбу

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина рассказала, как партнёр Александр Галлямов отреагировал на её решение выйти замуж за школьного учителя Андрея Пушнякова.

— Не могу не спросить, как отреагировал на эту новость Саша, всё-таки вы почти девять лет катаетесь вместе?

— Сначала я вообще ничего не говорила. Люди замечали кольцо на руке, спрашивали: замуж выходишь? Не скрывала, отвечала – да. Если не спрашивали, не рассказывала.

А Саша сам всё понял. Мы с Андреем вместе три года, и все догадывались, что дело идёт к свадьбе.

Но я сразу сказала, что заканчивать со спортом не собираюсь, буду продолжать — и все успокоились, — приводит слова Мишиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).