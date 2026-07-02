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Сын Евгения Плющенко Гном Гномыч получил официальное разрешение выступать за Азербайджан

Сын Плющенко получил официальное разрешение выступать за Азербайджан
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Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, получил специальный документ Clearance Certificate от Международного союза конькобежцев (ISU) 1 июля, что позволит ему официально представлять Азербайджан на международных соревнованиях. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, в мае 2026 года стало известно, что 13-летний Плющенко будет представлять Азербайджан. Также ранее сообщалось, что у Александра есть паспорт данной страны. Евгений Плющенко рассказывал, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет.

30 июня ISU объявил о решении допустить российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе.

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