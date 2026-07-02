В МОК отреагировали на решение ISU допустить российских фигуристов в нейтральном статусе

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) ответила на вопрос о соответствии решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе новым поправкам в Олимпийскую хартию, что призывают к устранению политического давления.

«Решение этого вопроса остаётся за каждой международной федерацией, как единственным органом, ответственным за проведение международных соревнований, за исключением Олимпийских игр», — цитирует заявление пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».

Российские фигуристы смогут выступать на международной арене в сезоне-2026/2027 в случае подтверждения нейтрального статуса без государственной символики.