Вероника Жилина получила официальное разрешение выступать за Азербайджан — источник

18-летняя российская фигуристка Вероника Жилина получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на соревнованиях под своей эгидой, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, Жилина получила специальный документ – Clearance Certificate – сегодня, 2 июля. Согласно регламенту, его выдают при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или наличия гражданства.

Жилина, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Отметим, что в активе Вероники есть победа в финале юниорского Гран-при России.