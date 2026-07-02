Яна Рудковская подтвердила, что Александр Плющенко получил право выступать за Азербайджан

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, подтвердила новость о получении её сыном Александром разрешения на выступления за сборную Азербайджана на международной арене.

«Подтверждаю информацию, что Александр получил от ISU разрешение выступать за Азербайджан на международных турнирах. Понимание, какие это будут турниры, уже есть, но пока не хотела бы озвучивать. Это будет не один турнир. Скоро напишем, какие у Саши будут этапы Гран-при», — приводит слова Рудковской Sport24.

Плющенко-младший объявил о решении сменить спортивное гражданство в конце мая 2026 года.