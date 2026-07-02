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«Возникают определённые трудности». Трусова рассказала о подготовке к сезону-2026/2027

«Возникают определённые трудности». Трусова рассказала о подготовке к сезону-2026/2027
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась с фанатами подробностями подготовки к соревновательному сезону-2026/2027.

«Накатываю программы – короткую и произвольную с элементами. Поскольку я успела отвыкнуть от этого процесса, возникают определённые трудности. В один день может получиться всё, а в другой – вообще ничего. И хоть в такие моменты кажется, что ничего не нарабатывается, мозгом я уже понимаю, что результат будет, просто чуть позже.

Моё отношение к рабочему процессу в целом изменилось с возрастом и стало гораздо спокойнее. Правда, и к восстановлению теперь подхожу более внимательно, возраст всё-таки. А ещё в мой тренировочный график снова вернулась хореография. Так что работаю в плотном, но размеренном режиме – баланс», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

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