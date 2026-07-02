«На старом не выехать». Мишина — о том, что они с Галлямовым будут учить четверной выброс

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, поделилась настроем на грядущий сезон-2026/2027.

«Мы входим в новое четырёхлетие – новые идеи, новые элементы, новые программы. Сейчас самое время пробовать новое, потому что на старом уже не выехать. Не знаю, насколько на пользу пошёл нам прошлый сезон, но сейчас идёт перезагрузка. И, может, всё, что произошло, было необходимо.

Четверной выброс мы будем учить по-любому, но сейчас такие правила, что непонятно, что лучше – прыгнуть тройной лутц или накатывать программы с интересными фишечками, делая акцент на компоненты. Надо смотреть, что будут делать другие, как это станут оценивать судьи, анализировать, думать, что выгоднее, предпочтительнее.

Наверняка в первый послеолимпийский сезон все так и будут поступать, а когда придёт чёткое понимание и мы, надеюсь, будем двигаться в сторону международных стартов, тогда и надо будет выбирать, за счёт чего и чем выигрывать», — приводит слова Мишиной пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.