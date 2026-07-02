В Азербайджане отреагировали на получение Александром Плющенко права выступать за страну

Пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Орхан Бадалов прокомментировал новость, что российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, Александр Плющенко официально получил право выступать за сборную Азербайджана.

«От имени Федерации зимних видов спорта Азербайджана хотели бы отметить, что начиная с 2026-2027 годов Александр Плющенко будет выступать под флагом Азербайджанской Республики на международных соревнованиях по фигурному катанию.

Соответствующее обращение Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международный союз конькобежцев (ISU) было рассмотрено и получило положительное решение. В соответствии с решением ISU спортсмену официально разрешено представлять Азербайджан на международной спортивной арене.

Информации, на каких первых турнирах выступит Александр Плющенко под флагом Азербайджана, пока нет», — приводит слова Бадалова Sport24.