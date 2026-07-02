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Алина Горбачёва получила разрешение от немецких врачей на полноценные тренировки

Алина Горбачёва получила разрешение от немецких врачей на полноценные тренировки
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва поделилась новостями о своей реабилитации после операции на колене в Германии, которую она перенесла в начале января.

Фото: из личного архива Алины Горбачёвой

«Этот день я ждала очень долго.

Сегодня в Германии я успешно прошла все четыре теста из четырёх и наконец получила разрешение на полноценное возвращение к тренировкам. Это огромный шаг вперёд и важнейший этап моего восстановления.

Хочу выразить огромную благодарность команде клиники Sportkineziezentrum Frankfurt, доктору Штайну и всем специалистам, которые сопровождали меня на этом пути. Спасибо моим тренерам за поддержку, терпение и веру в меня в самые непростые моменты. Отдельная благодарность Федерации фигурного катания на коньках России и Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга за их огромный вклад в моё лечение и восстановление. Без вашей помощи этот путь был бы намного сложнее.

Впереди новый сезон. И, что особенно радует, наконец-то международный. Нас ждёт много интересного, новых целей и новых вызовов. Я очень надеюсь, что восстановление продолжит идти такими же темпами и совсем скоро смогу вернуться к тройным и четверным прыжкам. А дальше — бороться, побеждать и делать всё возможное ради самых высоких результатов», — написала Горбачёва на своей странице в соцсети.

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