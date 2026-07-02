«Скажу Когану и Сихарулидзе». Тарасова — о риске Валиевой не получить нейтральный статус

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что чемпионка мира — 2020 среди юниоров Камила Валиева рискует не получить статус нейтрального атлета в текущих обстоятельствах.

Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня допустил российских фигуристов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Валиевой могут не дать нейтральный статус из-за публичной поддержки России? После всех наговоров на Камилу, если ей ещё и не дадут выступать, это будет нечеловеческое хамство. Считаю, что нужно заниматься этим вопросом, раз мы знаем, что такое может быть. Я скажу об этом Когану и Сихарулидзе», — приводит слова Тарасовой Sport24.