Ирина Роднина высказалась о реакции на допуск российских фигуристов из Литвы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина категорично высказалась о заявлении Федерации фигурного катания Литвы по поводу решения Международного союза конькобежцев (ISU) вернуть российским фигуристам право выступать на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. В Литве допуск россиян до турниров осудили.

«Почувствовали себя великой федерацией фигурного катания! Учитывая, что все последние десятилетия самостоятельные балтийские государства из бывших республик СССР всегда выступают против России по любому вопросу, будь то экономика, бизнес или фигурное катание, думаю, они никого не удивили. Я бы скорее удивилась, если бы они это молча приняли», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».