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Загитова: создала проект «Формула льда» для детей, чтобы они смогли стать ближе к мечте

Загитова: создала проект «Формула льда» для детей, чтобы они смогли стать ближе к мечте
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Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о создании проекта «Формула льда».

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Я создала проект «Формула льда» для детей, чтобы они смогли стать на шаг ближе к своей мечте.

Вы же знаете, что мечты всегда должны сбываться. Скоро вы увидите, как это случается», – сообщила Загитова в социальных сетях.

В апреле 2026 года Загитова, что запустит своё реалити-шоу «Формула льда» для юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет из разных регионов страны.

Алина Загитова является абсолютной чемпионкой в фигурном катании – у неё есть золотые медали всех главных стартов мира и страны: Олимпиады (2018), чемпионата мира (2019), чемпионата Европы (2018), финала Гран-при (2017) и чемпионата России (2018).

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