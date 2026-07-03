Загитова: создала проект «Формула льда» для детей, чтобы они смогли стать ближе к мечте

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о создании проекта «Формула льда».

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Я создала проект «Формула льда» для детей, чтобы они смогли стать на шаг ближе к своей мечте.

Вы же знаете, что мечты всегда должны сбываться. Скоро вы увидите, как это случается», – сообщила Загитова в социальных сетях.

В апреле 2026 года Загитова, что запустит своё реалити-шоу «Формула льда» для юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет из разных регионов страны.

Алина Загитова является абсолютной чемпионкой в фигурном катании – у неё есть золотые медали всех главных стартов мира и страны: Олимпиады (2018), чемпионата мира (2019), чемпионата Европы (2018), финала Гран-при (2017) и чемпионата России (2018).