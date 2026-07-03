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Железняков — о допуске россиян: ехать в нейтральном статусе — брошенная собаке кость

Железняков — о допуске россиян: ехать в нейтральном статусе — брошенная собаке кость
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Российский хореограф Алексей Железняков, работающий в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе, высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе.

«У меня двоякое ощущение. Отлично понимаю, что наши спортсмены с самой юности идут к высоким результатам и достижениям, много работают и стараются. Конечно, им хочется выступать на международном уровне. Но моё личное мнение: ехать в нейтральном статусе, без флага и гимна — брошенная собаке кость. Почему‑то сборная по прыжкам на батуте отказалась, а мы продолжаем играть в эти игры. Чем больше мы им уступаем, тем больше они будут наглеть», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

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