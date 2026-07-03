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Итальянский фигурист Чирчелли высказался о возвращении россиян на международные турниры

Итальянский фигурист Чирчелли высказался о возвращении россиян на международные турниры
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Двукратный призёр чемпионата Италии по фигурному катанию Кори Чирчелли высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Последние несколько дней все вокруг говорят только о возвращении российских фигуристов. Счастлив, что это наконец-то произошло. Никто не предполагал, что объявление об этом будет таким неожиданным. Все считали, что российские юниоры точно вернутся, но новость о взрослых стала шоком.

Я не очень хорошо понимаю, как именно будет выдаваться нейтральный статус. Формулировка от ISU весьма расплывчатая, так что пока можем только гадать. Сам жду возможности выступить на тех же соревнованиях, где будут Саша Трусова и Камила Валиева. Очень надеюсь, что они смогут получить этот нейтральный статус, но полной уверенности у меня нет.

Сейчас мне интересно понаблюдать, как россияне постараются попасть в серию Гран-при. Возможно, кто-то из них уже оформляет визы на августовские соревнования в Бостоне. Гран-при среди юниоров тоже стартует уже очень скоро», — приводит слова Чирчелли Sport24.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

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