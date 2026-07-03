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Роднина: как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином

Роднина: как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, что столкнулась с топливным кризисом.

«Естественно, как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином. В длинных очередях на заправке тоже успела постоять. А что поделаешь в нынешней ситуации? Отношусь к этим трудностям нормально, потому что понимаю, в чём причина дефицита бензина.

На мои поездки на работу эта ситуация повлияла не слишком сильно. Всё же депутатам предоставляют машину с водителем. Здесь никаких проблем нет, а в обычной жизни действительно те же проблемы, что и у остальных. Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую, но в Европе ведь политики ездят на самокатах и велосипедах. Если кто-то захочет пересесть, почему бы и нет», — приводит слова Родниной Sport24.

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