Роднина: как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, что столкнулась с топливным кризисом.

«Естественно, как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином. В длинных очередях на заправке тоже успела постоять. А что поделаешь в нынешней ситуации? Отношусь к этим трудностям нормально, потому что понимаю, в чём причина дефицита бензина.

На мои поездки на работу эта ситуация повлияла не слишком сильно. Всё же депутатам предоставляют машину с водителем. Здесь никаких проблем нет, а в обычной жизни действительно те же проблемы, что и у остальных. Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую, но в Европе ведь политики ездят на самокатах и велосипедах. Если кто-то захочет пересесть, почему бы и нет», — приводит слова Родниной Sport24.