Александра Трусова назвала неочевидное преимущество взрослых людей

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новые фотографии с мужем Макаром Игнатовым, сделанные во время тренировочного процесса, и рассказала о плюсах взросления.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Неочевидный плюс быть взрослыми — вы можете спокойно тренироваться вместе с любимым человеком!» – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года, а в 2025-м у пары родился сын Михаил. В начале этого года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В июне стало известно о переходе в команду Тутберидзе и Макара Игнатова.