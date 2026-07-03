Антон Сихарулидзе выступит в шоу в честь юбилея Тамары Москвиной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе выступит вместе со своей бывшей партнёршей Еленой Бережной в юбилейном шоу Тамары Москвиной.

Также главными звёздами шоу будут:

Татьяна Волосожар/Максим Траньков – двукратные олимпийские чемпионы 2014 года (в личных и командных соревнованиях), чемпионы мира (2013) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).

– двукратные олимпийские чемпионы 2014 года (в личных и командных соревнованиях), чемпионы мира (2013) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016). Юко Кавагути/Александр Смирнов – чемпионы Европы (2010, 2015).

– чемпионы Европы (2010, 2015). Анастасия Мишина/Александр Галлямов – двукратные бронзовые призёры Олимпиады 2022 года (в личных и командных соревнованиях), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).

– двукратные бронзовые призёры Олимпиады 2022 года (в личных и командных соревнованиях), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025). Виктория Синицина/Никита Кацалапов – серебряные и бронзовые призёры Олимпиады 2022 года (в личных и командных соревнованиях соответственно), чемпионы мира (2021), двукратные чемпионы Европы (2020, 2022) и двукратные чемпионы России (2019, 2020).

– серебряные и бронзовые призёры Олимпиады 2022 года (в личных и командных соревнованиях соответственно), чемпионы мира (2021), двукратные чемпионы Европы (2020, 2022) и двукратные чемпионы России (2019, 2020). Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – чемпионы Европы (2020), бронзовые призёры чемпионата мира (2021) и трёхкратные чемпионы России (2020, 2023, 2026).

– чемпионы Европы (2020), бронзовые призёры чемпионата мира (2021) и трёхкратные чемпионы России (2020, 2023, 2026). Евгения Тарасова/Владимир Морозов – серебряные призёры Олимпийских игр (в 2018 – командные соревнования, в 2022 – личный турнир), двукратные серебряные призёры чемпионата мира (2018, 2019), чемпионы Европы (2017, 2018).

– серебряные призёры Олимпийских игр (в 2018 – командные соревнования, в 2022 – личный турнир), двукратные серебряные призёры чемпионата мира (2018, 2019), чемпионы Европы (2017, 2018). Татьяна Навка – в паре с Романом Костомаровым она является олимпийской чемпионкой 2006 года, двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой Европы (2004, 2005, 2006), трёхкратной чемпионкой России (2003, 2004, 2006).

– в паре с Романом Костомаровым она является олимпийской чемпионкой 2006 года, двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой Европы (2004, 2005, 2006), трёхкратной чемпионкой России (2003, 2004, 2006). Пётр Гуменник – чемпион России (2026), участник Олимпийских игр — 2026.

– чемпион России (2026), участник Олимпийских игр — 2026. Марк Кондратюк – бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 (в командных соревнованиях), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022).

– бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 (в командных соревнованиях), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022). Аделина Сотникова – олимпийская чемпионка — 2014 (в личных соревнованиях), четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012, 2014).

Шоу пройдёт 14-15 ноября в Санкт-Петербурге.