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Стало известно, на каких этапах юниорской серии Гран-при ISU выступит Плющенко-младший

Стало известно, на каких этапах юниорской серии Гран-при ISU выступит Плющенко-младший
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, на каких этапах юниорской серии Гран-при ISU выступит его сын Александр Плющенко, представляющий Азербайджан.

«Александр получил два этапа международной серии Гран-при — в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся», – приводит слова Плющенко РИА Новости.

Четвертый этап Гран-при пройдет 17-19 сентября в Анкаре, пятый — 24-26 сентября в Батуми.

Ранее стало известно, что Плющенко-младший получил официальное разрешение выступать за Азербайджан от Международного союза конькобежцев (ISU). Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

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