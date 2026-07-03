Стало известно, на каких этапах юниорской серии Гран-при ISU выступит Плющенко-младший

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, на каких этапах юниорской серии Гран-при ISU выступит его сын Александр Плющенко, представляющий Азербайджан.

«Александр получил два этапа международной серии Гран-при — в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся», – приводит слова Плющенко РИА Новости.

Четвертый этап Гран-при пройдет 17-19 сентября в Анкаре, пятый — 24-26 сентября в Батуми.

Ранее стало известно, что Плющенко-младший получил официальное разрешение выступать за Азербайджан от Международного союза конькобежцев (ISU). Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.