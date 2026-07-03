Елизавета Туктамышева посетила концерт Росалии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева посетила концерт певицы Росалии. Об этом фигуристка рассказала на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Туктамышевой

В марте 2026 года на турнире «Русский вызов» Туктамышева представила номер под одну из песен Росалии.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, победительницей финала Гран при ISU – 2015, чемпионкой России 2013 года. Осенью 2025 года Елизавета официально объявила о завершении спортивной карьеры. Она продолжает выступать в шоу и работает в команде своего наставника заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Росалия — испанская певица, автор песен, обладательница двух наград с премии «Грэмми».