Аделия Петросян опубликовала новые эффектные фотографии

Российская фигуристка Аделия Петросян опубликовала новые фотографии в эффектном образе на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Петросян

Фото: Из личного архива Петросян

«Total black», – написала Петросян в своём телеграм-канале.

Аделии Петросян 19 лет. Она тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и является трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию (2024, 2025, 2026), трёхкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025). В сентябре 2025 года Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир в Пекине и заработала именную квоту для поездки в Милан на Олимпиаду 2026 года. На самих Играх российская фигуристка заняла шестое место.