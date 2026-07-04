В Петербурге прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом Артуром Дмитриевым

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым.

С фигуристом и тренером пришли проститься его тренер Тамара Москвина, партнёрша Оксана Казакова, с которой он выиграл Олимпиаду в Нагано в 1998 году, его одногруппница, олимпийская чемпионка 2002 года Елена Бережная, олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.

В последние года Артур Дмитриев-старший работал тренером по парному катанию в СШОР «Звездный лёд» в Санкт-Петербурге, готовил молодые дуэты. Двукратного олимпийского чемпиона не стало 29 июня, он перенес сердечный приступ на сборах в Орле и спустя неделю скончался в одной из московских больниц.