Анна Щербакова прокомментировала допуск российских фигуристов до международных стартов

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о допуске российских фигуристов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Безусловно, это радостное событие. С одной стороны, не верится, что столько лет мы отсидели в отстранении. С другой стороны, хотелось эту новость увидеть всё-таки раньше. Но надеюсь, что сейчас всё дальше будет двигаться как можно лучше в правильном направлении», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Российские фигуристы смогут выступать на международной арене в сезоне-2026/2027 в случае подтверждения нейтрального статуса без государственной символики.