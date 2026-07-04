Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова прокомментировала допуск российских фигуристов до международных стартов

Анна Щербакова прокомментировала допуск российских фигуристов до международных стартов
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о допуске российских фигуристов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Безусловно, это радостное событие. С одной стороны, не верится, что столько лет мы отсидели в отстранении. С другой стороны, хотелось эту новость увидеть всё-таки раньше. Но надеюсь, что сейчас всё дальше будет двигаться как можно лучше в правильном направлении», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Российские фигуристы смогут выступать на международной арене в сезоне-2026/2027 в случае подтверждения нейтрального статуса без государственной символики.

Материалы по теме
Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU
Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android