Российским фигуристам выделили по одной квоте в каждом виде на юниорском Гран-при в Китае

Российским фигуристам выделили по одной квоте в каждом виде на первый этап юниорской серии Гран-при ISU в Китае. Об этом сообщает пресс‑служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап пройдёт с 20 по 22 августа 2026 года в городе Сиань. От России сможет выступить одна спортивная пара, одна танцевальная, а также по одному спортсмену в женском и мужском одиночном катании.

При этом на следующий этап юниорского Гран‑при в Риге российским спортсменам квот для участия не выделено.

В конце июня ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях до индивидуальных и командных соревнований с сезона‑2026/2027 без национальной символики.